Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як проводить відпустку
На кадрах Наташа показала, як заходить в море, купається, а після вийшла і з'явилася перед камерою. На Горовій було бікіні тілесного кольору з чорними частинами. Дівчина підійшла до гаджету, після чого відео обірвалося. Кадри вийшли світлими і навіть трохи пікантними, адже Наташа виглядає бездоганно і не соромиться показати свою фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Маленьке відео з цього райського куточка.
З цією піснею думки тільки про тебе", - написала зірка.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Я тобі відповів, на твою історію, зайди подивися"," як красиво"," Кайф"," Краса"," Ну що за Краса", " розкішна дівчина. Райська фігурка".
Ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка Наташа Горова поділилася новими фото з відпустки з братом і мамою.
Дівчина кілька днів тому вирушила разом з молодшим братом (сином Олексія Потапенка) і мамою у відпустку на Мальдіви. В ході подорожі Наташа розповіла, що тема спорту зачіпає її будні і тут.
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