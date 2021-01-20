Мама популярної української співачки Світлани Лободи вразила фігурою в купальнику
Як передає Рoliteka.net, особистим фото Наталія Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото мама Світлани Лободи відображена в чорному роздільному купальнику. Вона стоїть по коліна в море і дивиться в камеру, злегка посміхаючись. На очах у неї сонцезахисні окуляри в білій оправі.
У свої 63 роки жінка може похвалитися прекрасною фігурою, у неї розкішний бюст, тонка талія і довгі ноги. Не дивно, що після фото в купальнику Наталію Лободу буквально засипали компліментами.
"Богиня", "Ну просто, відвал всього", "Яка ви класна!!", "Шикарна", "фігура вогонь", "Вау. Модель. Так тримати", "Тепер зрозуміло в кого дочка красуня", "Це що за Афродіта", "Дивовижна", - захоплюються користувачі Мережі.
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Лайк публікації поставила і Світлана Лобода. Також вона зробила репост фотографії у себе в "сторіс".
Як відомо, Світлана Лобода з мамою і сестрою відпочивають в ОАЕ. Там і було зроблено дане фото.
Відзначимо, співачки покинула рідних раніше, і вже відправилася працювати. А її сім'я продовжить насолоджуватися сонцем і морем.
Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в "колючому" міні-платті: "Як ялинка".
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