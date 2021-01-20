Мама популярной украинской певицы Светланы Лободы восхитила фигурой в купальнике

Как передает Рoliteka.net, личным фото Наталья Лобода поделилась на своей странице в Инстаграм.

На фото мама Светланы Лободы запечатлена в черном раздельном купальнике. Она стоит по колена в море и смотрит в камеру, слегка улыбаясь. На глазах у нее солнцезащитные очки в белой оправе.

В свои 63 года женщина может похвастаться прекрасной фигурой, у нее роскошный бюст, тонкая талия и длинные ноги. Не удивительно, что после фото в купальнике Наталью Лободу буквально засыпали комплиментами.

«Богиня», «Ну просто, отвал всего», «Какая вы классная!!», «Шикарная», «Фигура огонь», «Вау. Модель. Так держать», «Теперь понятно в кого дочь красавица», «Это что за Афродита», «Изумительная», - восхищаются пользователи Сети.

Лайк публикации поставила и Светлана Лобода. Также она сделала репост фотографии у себя в "Сторис".

Как известно, Светлана Лобода с мамой и сестрой отдыхают в ОАЭ. Там и было сделано данное фото.

Отметим, певицы покинула родных раньше, и уже отправилась работать. А ее семья продолжит наслаждаться солнцем и морем.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

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