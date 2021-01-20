Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе на прогулянці на Сардинії

На фото зірка позувала в міні-комбінезоні, який практично нічого не прикрив. У Кортні було ефектне декольте і ніжки повністю відкриті. Модель гуляла по італійській Сардинії, куди вирушила у відпустку. Образ красуня доповнила окулярами і сумочкою. Кадри вийшли легкими і навіть трохи спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"П'ять за провал", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"День, коли Мейсон пішов по магазинах", "дотримуйтеся капучино", "моє серце не витримає такої краси", "Поверни каменяреві його тікток", "ми в пандемії, Кортні", " подорожуєте під час пандемії? Ганьба", "Боже, у мене є капелюх, який носить Каменяр", "природно, сама летюча Кардашьян", " цікаво, який паспорт або Віза у вас повинна бути, щоб мати можливість поїхати в Італію прямо зараз?".

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян постала в купальнику разом зі своєю не менш відомою сестрою Кортні Кардашьян.

Кім Кардашьян одягла ліфчик, який здавався тісним. Тканина здавила і підняла бюст, який спокусливо виставився з великого вирізу.

Кортні була в більш відвертому купальнику. Модель одягла бікіні, трикутники тканини якого ледь утримували красивий бюст.

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