Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла приємну новину

На кадрах красуня позує в наряді з великим декольте. Міла знімала себе так, щоб показати пишний бюст прямо в камеру і їй це вдалося. Кузнєцова розповіла, що зробила собі новий морський манікюр. Як виявилося, модель зібралася на море, тому вирішила себе порадувати. Але навряд-чи хтось сильно звертав увагу на нігті зірки, так як від бюста неможливо відірвати погляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай зірку радують компліментами:

"Ух, як трясуться бомби-милуюся і не можу надивитися», «це просто щось неймовірне», «вау, Мілка. Ти просто космос", " боже, відірватися не можу!",» Я люблю тебе, Мила«,» Кошмар«, " навіщо їх постійно вивалювати так?».

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Красуня зважилася перевірити себе на міцність, занурившись в крижану воду при температурі повітря -15 градусів. Відповідними кадрами вона поділилася в» сторіс " свого Instagram.

Дівчина сміливо скинула скинула з себе одяг на морозі, залишившись в одному смарагдово-зеленому купальнику з величезним декольте.

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