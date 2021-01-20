Відомий фотограф і суддя проекту " Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вирішила вивчити правила ПДР

На фото Плакидюк позувала в пальто, яке трошки відкрила. Під ним у Соні опинилися панчохи на бретелька, які кріпилися до мереживної білизни. У руці зірка тримала старий фотоапарат, а образ доповнила яскравим мейкапом. Як дівчина зазначила, в такому вигляді вона зібралася практикуватися водінню. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Почала вчити ПДР, готую костюми для практики", - написала Соня.

"Багиня", - написала під публікацією Настя Каменських.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"У довгому незручно, доведеться зняти", "яка ви шикарна"," Образ - бомба"," Соня - ви богиня, клас"," Головна кішечка-Крихітка України", " дивлюся на вас без окулярів - 10 років! Але після постів про операцію, не наважуся на цей крок(((", "мені шкода Вашого інструктора, не встоїть! може щось простіше?".

Раніше ми повідомляли, що українська фешн-фотограф і суддя проекту «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк спокусила красою в обтягуючому гольфі.

Зірка цього разу вирішила зробити селфі, надівши чорний гольф, який обтягнув її пишні груди, а зверху модель накинула чорну куртку з капюшоном.

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