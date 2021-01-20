Зірка показала себе у всій красі

Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи вбила цікавим образом в білизні

Зірка користується своєю стрункою фігурою, як інструментом для заробітку, пише Politeka.net. Модель зізналася, що робити відверті знімки її рухає не тільки бажання похвалитися фігурою, але і хороші гроші.

Тому відверті знімки для зірки - нерідкість, а шанувальники завжди згадують її фото в своїх фан-акаунтах.

Так, цього разу зірка позувала у студії, забувши надіти ліфчик. Модель приспустила жакет з плечей, блиснувши ідеальною засмагою, а також своїм немаленьким бюстом.

Груди зірки ледь не оголилися повністю від незручного руху, проте це анітрохи не бентежило Ратаковськи.

Модель також була в білосніжних трусиках в горошок.

А завершив образ берет. Не менше привертала увагу зачіска моделі - світле волосся і каре. Ймовірно, красуня була в перуці.

За годину пост зібрав всього кілька десятків лайків, адже група поки не особливо популярна.

"Безсоромне дівчисько", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи народилася в Лондоні. Своєю неймовірною зовнішністю красуня зобов'язана батькам, адже в них тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

За запевненнями фахівців, зірка не збільшувала бюст, проте над обличчям вона попрацювала, відвідуючи косметологів.

Зокрема, зірка змінила розмір губ за допомогою філерів. Таким чином дві губи стали більш пропорційні.

Нагадаємо, розкута Ратаковськи змусила ковтати слинки, з'явившись без ліфчика

А ще Politeka писала, що Ратаковськи безсоромно пограла принадами в одній тонкій сіточці

Також Politeka повідомляла, що Ратаковськи без білизни засліпила своїми коштовностями, відчинивши сорочку