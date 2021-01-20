Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала фотосесію з друзями
Артистка в яскравому образі в компанії друзів сфотографувалася на тлі Капітолію США, передає Politeka.net. Відповідні фото зірка опублікувала у своєму Instagram.
На знімках зірка постала в білосніжній блузочці з коміром, в пальто і брюках в забарвленні "гусяча лапка".
Шовкове волосся Джей Ло було зібране в довгий хвіст.
Зірка завершила образ красивими сережками у вухах.
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Красуня посміхалася і закрила очі, ніби насолоджуючись тим, де знаходиться.
"#Інавгурація 2021🇺 🇸", - підписала знімки артистка.
В цілому за кілька годин знімки зібрали більше одного мільйона лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали в бік зірки багато приємних слів, в тому числі присвячених її ідеальному образу.
"Чарівна", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, в США пройшли вибори, переможцем яких став демократ Джо Байден. 20 січня, після невдалих спроб оскаржити результати виборів і другого імпічменту Дональд Трамп залишає Білий дім.
Крім Джей Ло на заході виступлять Дженніфер Лопес і кантрі-співак Гарт Брукс, а Леді Гага вже виконала гімн.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес позувала в сірій майці і чорних обтягуючих лосинах, які підкреслили її пружні сідниці. Стрункі ніжки виглядали чудово в обтягуючій тканині.
Зірка прикрила очі великими темними окулярами, а рот і ніс - чорною маскою.
У руці Лопес тримала свій фірмовий стакан, прикрашений стразами.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».
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