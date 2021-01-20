Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес устроила фотосессию с друзьями

Артистка в ярком образе в компании друзей сфотографировалась на фоне Капитолия США, передает Politeka.net. Соответствующие фото звезда опубликовала в своем Инстаграм.

На снимках звезда предстала в белоснежной блузочке с воротом, в пальто и брюках в расцветке "гусиная лапка".

Шелковые волосы Джей Ло были собраны в длинный хвост.

Звезда завершила образ красивыми серьгами в ушах.

Красотка улыбалась и закрыла глаза, будто наслаждаясь тем, где находится.

"#Инаугурация 2021 🇺🇸", - подписала снимки артистка.

В целом за несколько часов снимки собрали более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону звезды много приятных слов, в том числе посвященных ее идеальному образу.

"Неотразимая", - написал один из поклонников.

Напомним, в США прошли выборы, победителем которых стал демократ Джо Байден. 20 января, после неудачных попыток оспорить результаты выборов и второго импичмента Дональд Трамп покидает Белый дом.

Кроме Джей Ло на мероприятии выступят Дженнифер Лопес и кантри-певец Гарт Брукс, а Леди Гага уже исполнила гимн.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес позировала в серой майке и черных обтягивающих лосинах, которые подчеркнули ее упругие ягодицы. Стройные ножки смотрелись чудесно в обтягивающей ткани.

Звезда прикрыла глаза крупными темными очками, а рот и нос - черной маской.

В руке Лопес держала свой фирменный стакан, украшенный стразами.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".