Артистка показала себе такою, як є

Відома українська співачка Настя Каменських показала себе крупним планом без косметики

Красуня нерідко хвалиться натуральною красою, пише Politeka.net. Цього разу спокусниця зробила селфі, демонструючи себе без всяких прикрас.

Артистка позувала на засніженій вулиці, надівши сіру зимову шапочку і теплу куртку.

Красуня піднесла ближче камеру і блиснула в об'єктив своїми красивими карими очима. На віях був помітний іній. Настя посміхнулася, зачаровуючи своєю яскравою зовнішністю.

"-19° selfie ☃️

Мені так подобається така зима! 🤍 Коли багато снігу і сонечко вранці ☀ ️ ️ ️ ️

А пробіжка на морозі надає особливо багато енергії і мотивації! Адже якщо ви зважилися побігати на вулиці в таку погоду, - то розумієте, що вам під силу і все інше! 💪 😄 ",- підписала знімок зірка.

За півгодини пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Зверніть увагу на волосся і вії 😂❄️", "Гарна зимова туш 👍👍зима ❄ 2021 🔝", "Ну вії вогонь😂", "Така зима😅", "В такий холод, це просто подвиг👍👍👍", "Обожнюю таку Зиму, мороз, сонце, сніг рипить, настрій чарівний☀️❄☀️", "найкрасивіша ❤️", "Бррр.. холодно" ," а чому ніс не червоний ? 😊 ", "😍 😍❤️яка справжня і красива", " так, Настю, це справжня російська Зимушка!!! ☀ ️ Мороз і сонце день чудовий!!! 🌞 @kamenskux ще сніг хрумтить під ногами))", "Ого як різко, з чарівних Бікіні в зимову Шапулю з інеєм на віях💖 💖 💖 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

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