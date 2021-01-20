Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, похвалилася красою в спокусливому топі

Внучка співачки вже давно живе і вчиться за кордоном, звідки публікує різні красиві знімки, пише Politeka.net.

Цього разу Соня постала в темному топі, який тримався на грудях. Чорна тканина обтягнула бюст молодої спокусниці, при цьому були оголені ніжні плічка.

Софія розпустила довге світле волосся і зачесала його назад, щоб те не закривало зайве.

Легкий макіяж, завдяки якому були підкреслені чорні вії, став відмінним завершенням такого, можна сказати, невинного образу.

"Мій денний макіяж максимально натуральний. Роблю акцент на нюдові, природні відтінки, сяйво без використання тону, а головне - догляд. Масаж..., харчування, вітаміни, здоровий сон. Smokey eyes, яскраві кольори та інші б'юті експерименти залишаю для зйомок або night out. 💫 ",- підписала фото внучка Софії Ротару.

За годину пост зібрав понад 800 лайків і багато коментарів.

"Красуня", " най-найчарівніша чудова красуня, всіх благ тобі💚 💚 💚 🙏 😍", " дуже вишукано!😍 ", "Найчарівніша і найпривабливіша😍 🤩❤️🔥", "красуня, Соня", " Симпатична дівчина! А очі-то зелені!!! Бажаю Софії жіночого щастя і мудрості!🙂🙂🙂❤️❤️❤️❤️💋", «З макіяжем або без нього ти дійсно приголомшлива і красива людина всередині і зовні😍», " дуже красива😍", - написали користувачі мережі.

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