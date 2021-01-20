Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, похвалилася красою в спокусливому топі
Внучка співачки вже давно живе і вчиться за кордоном, звідки публікує різні красиві знімки, пише Politeka.net.
Цього разу Соня постала в темному топі, який тримався на грудях. Чорна тканина обтягнула бюст молодої спокусниці, при цьому були оголені ніжні плічка.
Софія розпустила довге світле волосся і зачесала його назад, щоб те не закривало зайве.
Легкий макіяж, завдяки якому були підкреслені чорні вії, став відмінним завершенням такого, можна сказати, невинного образу.
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"Мій денний макіяж максимально натуральний. Роблю акцент на нюдові, природні відтінки, сяйво без використання тону, а головне - догляд. Масаж..., харчування, вітаміни, здоровий сон. Smokey eyes, яскраві кольори та інші б'юті експерименти залишаю для зйомок або night out. 💫 ",- підписала фото внучка Софії Ротару.
За годину пост зібрав понад 800 лайків і багато коментарів.
"Красуня", " най-найчарівніша чудова красуня, всіх благ тобі💚 💚 💚 🙏 😍", " дуже вишукано!😍 ", "Найчарівніша і найпривабливіша😍 🤩❤️🔥", "красуня, Соня", " Симпатична дівчина! А очі-то зелені!!! Бажаю Софії жіночого щастя і мудрості!🙂🙂🙂❤️❤️❤️❤️💋", «З макіяжем або без нього ти дійсно приголомшлива і красива людина всередині і зовні😍», " дуже красива😍", - написали користувачі мережі.
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