Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, похвасталась красотой в соблазнительном топе
Внучка певицы уже давно живет и учится за границей, откуда публикует разные красивые снимки, пишет Politeka.net.
В этот раз Соня предстала в темном топе, который держался на груди. Черная ткань обтянула бюст молодой соблазнительницы, при этом были оголены нежные плечики.
София распустила длинные светлые волосы и зачесала их назад, чтобы те не закрывали лишнее.
Легкий макияж, благодаря которому были подчеркнуты черные ресницы, стал отличным завершением такого, можно сказать, невинного образа.
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"Мой дневной макияж максимально натуральный. Делаю акцент на нюдовые, естественные оттенки, сияние без использования тона, а главное - уход. Массаж..., питание, витамины, здоровый сон. Smokey eyes, яркие цвета и прочие бьюти эксперименты оставляю для съемок или night out. 💫", - подписала фото внучка Софии Ротару.
За час пост собрал более 800 лайков и много комментариев.
"Красавица", "Самая-самая обаятельная, очаровательная, восхитительная красавица, всех благ тебе💚💚💚🙏😍", "Очень изысканно!😍", "Самая обаятельная и привлекательная 😍🤩❤️🔥", "Красотка, Соня", "Симпатичная девушка! А глаза-то зелёные!!! Желаю Софии женского счастья и мудрости!🙂🙂🙂❤️❤️❤️❤️💋", «С макияжем или без него ты действительно потрясающая и красивый человек внутри и снаружи 😍», «Очень красивая 😍», - написали пользователи сети.
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