Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, похвасталась красотой в соблазнительном топе

Внучка певицы уже давно живет и учится за границей, откуда публикует разные красивые снимки, пишет Politeka.net.

В этот раз Соня предстала в темном топе, который держался на груди. Черная ткань обтянула бюст молодой соблазнительницы, при этом были оголены нежные плечики.

София распустила длинные светлые волосы и зачесала их назад, чтобы те не закрывали лишнее.

Легкий макияж, благодаря которому были подчеркнуты черные ресницы, стал отличным завершением такого, можно сказать, невинного образа.

"Мой дневной макияж максимально натуральный. Делаю акцент на нюдовые, естественные оттенки, сияние без использования тона, а главное - уход. Массаж..., питание, витамины, здоровый сон. Smokey eyes, яркие цвета и прочие бьюти эксперименты оставляю для съемок или night out. 💫", - подписала фото внучка Софии Ротару.

За час пост собрал более 800 лайков и много комментариев.

"Красавица", "Самая-самая обаятельная, очаровательная, восхитительная красавица, всех благ тебе💚💚💚🙏😍", "Очень изысканно!😍", "Самая обаятельная и привлекательная 😍🤩❤️🔥", "Красотка, Соня", "Симпатичная девушка! А глаза-то зелёные!!! Желаю Софии женского счастья и мудрости!🙂🙂🙂❤️❤️❤️❤️💋", «С макияжем или без него ты действительно потрясающая и красивый человек внутри и снаружи 😍», «Очень красивая 😍», - написали пользователи сети.

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