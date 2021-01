Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, похвалилася знімками зі своїм коханим

Дівчина показала фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Обранцем 19-річної Софії Євдокимової став бізнесмен Денис Жданов, який увійшов до списку Forbes «30 підприємців Європи у сфері технологій».

"Коли будеш поруч з коханим?"- запитали дівчину фоловери.

На це Соня відповіла фотографією.

Також знімкам з обранцем вона присвятила окремий пост.

«All you need is...",- коротко підписала Соня кадри з нареченим, який старший за неї на 13 років.

На фот внучка Ротару відображена короткому в леопардовому платті і білих кросівках. Жданов одягнений у чорну футболку. Джинси і кросівки.

Кадри активно коментують в мережі, захоплюючись парою.

"Які ви красиві", "дуже красива пара", "ви такі милі", "як класно коли хлопець значно старший за дівчину, це так заведено за кордоном. Ну, Соня красуня", - пишуть в коментарях.

Також Соня Євдокименко показала фото спільного ранку з коханим.

Між Сонею і Денисом досить таки серйозні стосунки, тому український мільйонер вирішив не втрачати часу даремно і зробив своїй коханій пропозицію руки і серця.

Більш того, на безіменному пальці внучки Софії Ротару недавно помітили кільце з діамантом. Фанати припускають, що воно заручне, тому незабаром відбудеться і саме весілля.

