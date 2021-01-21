Відома співачка Настя Каменських поділилася новими кадрами зі стильним образом
Артистка довгий час не показувала, як намагається в спортзалі, щоб скинути зайве. А після того, як скинула 20 кілограмів, з гордістю похвалилася досягненням. За словами зірки, основною причиною її зайвої ваги стало те, що під час роботи і гастролей вона не стежила за тим, чим харчується. Вирішивши зупинитися і позбутися зайвого, Каменських наповнила себе мотивацією і почала займатися спортом кожен день.
На нових фото співачка в черговий раз з гордістю продемонструвала підтягнуті форми і худі ніжки після відпустки. Його, як відомо, зірка провела з чоловіком на Мальдівах. Навіть там вона вставала рано вранці і відправлялася на пробіжку – це одне з правил співачки.
Основне правило дієти Насті Каменських-їсти часто, правильно і невеликими порціями, за день вона є п'ять-шість разів. Зірці також довелося заради таких форм, як на фото, відмовитися від солодкого, мучного, жирного і солоного. Про алкоголь також довелося на якийсь час забути.
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У вільній сорочці в клітку і рваних джинсах з стирчать кишенями співачка виглядала дуже навіть спокусливо, порадувавши фанатів:
«Яка красииииивая, Нааасть❤️; Яка ви красива ❤️; ти з ким билася, у тебе все пошматоване; 😻красуня; A reply from you ❤️🙈; Красуня і незвичайна дівчина Анастасія Каменських; животик вже готовий до цього); Гарненька💟; Ось це стегна соковиті😍; Anyway destination🤗; всі розкішно і стильно😀; Хороша) визначено ідеальна стала».
Раніше Настя Каменських показала, як проводить відпустку. На фото Настя стояла біля душу в топі і шортиках. Зірка доповнила образ стильними окулярами, які почала надягати на наступних кадрах. Волосся у Каменських були зібрані в дві косички, а на шиї можна побачити у співачки прикраси. Дівчина не соромилася себе показати і хвалилася розкішним тілом, влаштувавши сеанс спокуси для фанатів.
"Надихаючий настрій", - написала зірка під фото.
"Це хто така?", "Настя, це вам взагалі не йде"," Чарівна очаровашка", " Настя, обожнюю тебе!!!!!", "Дуже круті фотографії!!!живі", "Хочу побачити вас вже з животиком", " а ракурс ззаду?", "Каменських ти відпад!!!", "Бомба, навіть ракета".
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