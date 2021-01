Известная певица Настя Каменских поделилась новыми кадрами со стильным образом

Артистка долгое время не показывала, как старается в спортзале, чтобы сбросить лишнее. А после того, как скинула 20 килограммов, с гордостью похвасталась достижением. По словам звезды, основной причиной ее лишнего веса стало то, что во время работы и гастролей она не следила за тем, чем питается. Решив остановиться и избавиться от лишнего, Каменских наполнила себя мотивацией и начала заниматься спортом каждый день.

На новых фото певица в очередной раз с гордостью продемонстрировала подтянутые формы и худые ножки после отпуска. Его, как известно, звезда провела с мужем на Мальдивах. Даже там она вставала рано утром и отправлялась на пробежку – это одно из правил певицы.

Основное правило диеты Насти Каменских — кушать часто, правильно и небольшими порциями, за день она есть пять-шесть раз. Звезде также пришлось ради таких форм, как на фото, отказаться от сладкого, мучного, жирного и соленого. Об алкоголе также пришлось на время забыть.

В свободной рубашке в клетку и рваных джинсах с торчащими карманами певица выглядела очень даже соблазнительно, порадовав фанатов:

«Какая красииииивая, Нааасть❤️; Какая вы красивая ❤️; ты с кем дралась, у тебя все порванное; 😻красотка; A reply from you ❤️🙈; Красавица и необыкновенная девушка Анастасия Каменских; животик уже готов к этому); Красивенькая💟; Вот это ляжки сочные😍; Anyway destination🤗; все роскошно и прелестно😀; Хорошая) определенно идеальна стала».

Ранее Настя Каменских показала, как проводит отпуск. На фото Настя стояла возле душа в топе и шортиках. Звезда дополнила образ стильными очками, которые начала надевать на следующих кадрах. Волосы у Каменских были собраны в две косички, а на шее можно увидеть у певицы украшения. Девушка не стеснялась себя показать и хвасталась роскошным телом, устроив сеанс соблазна для фанатов.

"Вдохновляющее настроение", - написала звезда под фото.

"Это кто такая?", "Настя, это вам вообще не идет", "Прелестная очаровашка", "Настя, обожаю тебя!!!!!", "Очень крутые фотографии!!!живые", "Хочу увидеть вас уже с животиком", "А ракурс сзади?", "Каменских ты отпад!!!", "Бомба, даже ракета".

