Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва викликала фурор одним фото - неможливо відірвати очей

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому показала їх з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, пухнасту улюбленицю.

Брежнєва дуже любить свою собачку породи бішон фрізе на прізвисько Дейзі.

Милий песик лежав на підлозі, підігнувши передню лапку та хитренько подивившись у камеру.

"Мій друг 🤍 з самого дитинства у нас були домашні тварини. Собаки, кішки, папуги, свинки, навіть щур Катя. І ось уже 5 років наш член сім'ї бішон фрізе Дейзі. 🤍 В неї закохуються всі, хто хоч раз з нею зустрічався... це в мене 🤣 Хто вас чекає вдома?)", - поділилася в підписі Віра.

Відзначимо, бішон фрізе - це французька порода собак, назва перекладається, як кучерява болонка.

Користувачі розділили захват Брежнєвої, засипавши Дейзі компліментами:

"Навіть по фото видно що особистість харизматична 🙌 😄"

"Наймиліше створіння😍"

"Симпотяшка 💕 💕 👍 🐶 "

"Просто як іграшка ❤️😘"

"Милашка з характером🔥"

"На мою думку вона щось замишляє 😂 така вже лапочка🤍"

"Яка солодка😊 я теж хочу таку🤗"

"Який погляд!😍"

"вальяжна мадама)"

"А дивиться-то хитренько!"

Раніше ми розповідали, як Брежнєва розговорилася про сімейне життя з Меладзе.

За її словами, вона більш запальна, ніж чоловік, але з часом навчилася стримувати свої сильні емоційні пориви.

"У Кості є точка кипіння... він може мовчати, але якщо його довести до цього, то може й психанути, кулаком по столу... Я намагаюся до цього не доводити", - з посмішкою прокоментувала Віра.

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