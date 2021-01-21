Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва викликала фурор одним фото - неможливо відірвати очей
Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому показала їх з чоловіком, продюсером Костянтином Меладзе, пухнасту улюбленицю.
Брежнєва дуже любить свою собачку породи бішон фрізе на прізвисько Дейзі.
Милий песик лежав на підлозі, підігнувши передню лапку та хитренько подивившись у камеру.
"Мій друг 🤍 з самого дитинства у нас були домашні тварини. Собаки, кішки, папуги, свинки, навіть щур Катя. І ось уже 5 років наш член сім'ї бішон фрізе Дейзі. 🤍 В неї закохуються всі, хто хоч раз з нею зустрічався... це в мене 🤣 Хто вас чекає вдома?)", - поділилася в підписі Віра.
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Відзначимо, бішон фрізе - це французька порода собак, назва перекладається, як кучерява болонка.
Користувачі розділили захват Брежнєвої, засипавши Дейзі компліментами:
"Навіть по фото видно що особистість харизматична 🙌 😄"
"Наймиліше створіння😍"
"Симпотяшка 💕 💕 👍 🐶 "
"Просто як іграшка ❤️😘"
"Милашка з характером🔥"
"На мою думку вона щось замишляє 😂 така вже лапочка🤍"
"Яка солодка😊 я теж хочу таку🤗"
"Який погляд!😍"
"вальяжна мадама)"
"А дивиться-то хитренько!"
Раніше ми розповідали, як Брежнєва розговорилася про сімейне життя з Меладзе.
За її словами, вона більш запальна, ніж чоловік, але з часом навчилася стримувати свої сильні емоційні пориви.
"У Кості є точка кипіння... він може мовчати, але якщо його довести до цього, то може й психанути, кулаком по столу... Я намагаюся до цього не доводити", - з посмішкою прокоментувала Віра.
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