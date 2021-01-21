Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло", Надя Дорофєєва змінила зачіску, зважившись на нові зміни

Популярна українська співачка і колишня солістка групи» Время и стекло " Надя Дорофєєва вміє привернути увагу до себе. Співачка не тільки талановито виконує композиції, влаштовує Танцювальні шоу на сцені і бере участь в різних шоу, але ще і майстерно приміряє на себе найстильніші образи.

Надя може похвалитися витонченою фігурою і відмінним почуттям стилю, однак, щоб підтримувати образи на висоті, співачці доводиться постійно міняти зачіску і стрижку. Зірка знімає відео на YouTube-каналі, де розповідає про б'юті-процедури і різні лайфхаки для дівчат. А цього разу в розділі Сторі Надя показала, як знову фарбується і змінює стрижку з довгою на більш просту і коротку.

Відомо, що до цього Надя перефарбувалася в ефектну блондинку. У своєму першому сольному кліпі зірка блищала з яскравими білими локонами і без збентеження демонструвала фігуру. В цей же раз Надя, схоже, вирішила відійти від безтурботного образу і повернутися до шоколадного відтінку локонів.

Також у кліпі Надя показала свою стильну зачіску з двох кольорів. Половина її локонів виявилася темними, а друга – світло-русявими. Розділені в два хвоста пасма надали Наді бунтарського і зухвалого вигляду, а початкові кадри без макіяжу зробили Надю ще миліше:

«Випуск дуже класний😍; Нереальна❤️; Дивилася випуск, дуже крутий❤️😍; Вже подивилася)Завтра повторю макіяж🤪♥️; Активна сьогодні в Инстаграмме🔥😍; Чудово виглядаєш красуня 👍💣; Богиня 🔥❤; Схожа на анимэшку! Притягуєш погляд 😍; неймовірно цікавий випуск Дорофєєва наша😍 🔥; красиві Принцеса❤️😍; тобі так йдуть ці хвостики😍; Господи яка ж ти красива навіть без макіяжу🤤🤤🤤🤤🤤🥺🙏🏻».

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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