Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева сменила прическу, решившись на новые перемены

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева умеет привлечь внимание к себе. Певица не только талантливо исполняет композиции, устраивает танцевальные шоу на сцене и принимает участие в различных шоу, но еще и мастерски примеряет на себя самые стильные образы.

Надя может похвастаться точеной фигурой и отменным чувством стиля, однако, чтобы поддерживать образы на высоте, певице приходится постоянно менять прическу и стрижку. Звезда снимает видео на YouTube-канале, где рассказывает о бьюти-процедурах и различных лайфхаках для девушек. А в этот раз в разделе Стори Надя показала, как снова красится и меняет стрижку с длинной на более простую и короткую.

Известно, что до этого Надя перекрасилась в эффектную блондинку. В своем первом сольном клипе звезда блистала с яркими белыми локонами и без смущения демонстрировала фигуру. В этот же раз Надя, похоже, решила отойти от беззаботного образа и вернуться к шоколадному оттенку локонов.

Также в клипе Надя показала свою стильную прическу из двух цветов. Половина ее локонов оказалась темными, а вторая – светло-русыми. Разделенные в два хвоста пряди придали Наде бунтарского и дерзкого вида, а первоначальные кадры без макияжа сделали Надю еще милее:

«Выпуск очень классный😍; Нереальная вау❤️; Смотрела выпуск, очень крутой❤️😍; Уже посмотрела)Завтра повторю макияж🤪♥️; Активная сегодня в Инстаграмме🔥😍; Прекрасно выглядишь красотка 👍💣; Богиня 🔥❤; Похожа на анимэшку! Притягиваешь взгляд 😍; Невероятно интересный выпуск Дорофеева наша😍🔥; Красивые принцесса ❤️😍; тебе так идут эти хвостики😍; Господи какая же ты красивая даже без макияжа🤤🤤🤤🤤🤤🥺🙏🏻».

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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