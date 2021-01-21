Телеведуча Леся Нікітюк захопила яскравими карами з подорожей

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Поки інші зірки відпочивають на Мальдівах, Балі або ОАЕ, Нікітюк знаходиться в Україні. Однак телеведуча вже встигла відвідати безліч місць на планеті, зокрема під час роботи в проекті «Орел і Решка».

Так, Нікітюк вирішила згадати свої колишні пригоди і показала фото.

Леся показала себе на пляжі в смугастому купальнику і з маскою на голові, яка приховує все обличчя.

Також телеведуча показала свої пригоди в Нью Йорку, Намібії, в джунглях, і не тільки.

Зазначивши, від таких фото у користувачів мережі виникла ностальгія за часом, коли Нікітюк була ведучою «Орла і Решки», її просять повернутися в проект.

"Ось це фотки! Класні і життєрадісні", "яка краса😍 хочу помацати слона«,» Мммм, яка попа«,» Леся повернися в Решку", "Попець вогонь!", " Боже, яка ви Леся були красива. Зараз занадто худа", "Леся пішла з Орла і Решки. І все стало не так. Згодна. Перестали дивитися. Не виглядає щось", " Хочу щоб ви повернулися в Орел і Решку», «Леся, ви така щира і справжня 😘 ви найкраща ведуча проекту», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше в Мережі Лесю Никитюк масово просили стати новою героїнею шоу "Холостячка". Телеведуча навіть прокоментувала цю тему. Однак сказала, що поки не знає, чи братиме участь.

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