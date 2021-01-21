Російський репер і YouTube-блогер Morgenshtern привів в замішання новою витівкою
Як передає Politeka.net, 22-річний виконавець поділився цікавими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких показав, як розважається в стейк-хаусі Nusr-Et - ресторані в Дубаї, що належить всесвітньо відомому турецькому шеф-кухарю Нусрету Гекче.
Останній здобув славу особливим методом солити страви - через лікоть. Тепер же, за певну суму, маестро виконує свій трюк перед бажаючими або показує, як це робити, і гості намагаються самі.
Так, і Алішер Моргенштерн замахнувся переплюнути самого Нусрета, віртуозно присоливши нарізане м'ясо. В кінці шеф-кухар наколов шматочок на ніж і згодував його задоволеному реперу під крики в залі.
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Несподіванкою для співака став рахунок за страви та розваги. Дивлячись у цифри, той вигукнув, не стримуючи себе у виразах: "Ну х..ня взагалі насправді, я думав, буде більше! Х..ня повна взагалі! Привіт жебракам!"
Додамо, свою першу популярність Моргенштерн отримав завдяки пародійним відеороликам в рамках власного проекту "#Ізіреп" на YouTube. У 2020-му році російська версія журналу Forbes опублікувала список «40 найуспішніших зірок Росії до 40 років 2020», в якому Алішер зайняв 21 сходинку із загальним доходом за рік $1,5 млн.
Раніше ми розповідали, як репер вирішив похвалитися дорогим авто, але щось пішло не так. "Роллс-Ройс" мав не настільки сильний ефект на публіку, як розтовстілий вигляд самого Алішера.
"чогось він жорстко почав набирати вагу, залишилося тільки дреди зробити"; "Не знаю як ролс ройс...Ну тебе вочевидь вже забрало, і не відпустило😎👆💥"; "Алішер, повертайся в форму, а то розтовстів", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, скандальний Моргенштерн різко висловився про свою участь у "Євробаченні", слів не підбирав