Муж певицы Валерии российский продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на Евровидение рэпера Моргенштерна

Пригожин заявил, что был шокирован новостью о том, что и в этом году Россию на «Евровидении» представит группа Little Big, передает ФАН.

По мнению супруга Валерии, тот факт, что в прошлом году из-за пандемии питерской группе не удалось выступить, не является оправданием их выбора в 2021 году.

«Они достойные ребята, классные, вопросов даже нет. Имеют право отправляться, куда хотят. Но я в шоке просто. У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится», — заявил продюсер.

Пригожин отметил, что лично он бы отправил на музыкальный конкурс Моргенштерна. Продюсер пророчит рэперу оглушительную победу, но вот только едет на конкурс группа Little Big.

«Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место», - заявил продюсер.



Отметим, что Morgenshtern до своей огромной популярности как рэпера, активно вел канал на Ютубе, где высмеивал музыку и исполнителей современности.

Блогер снимал пародийные клипы и песни, а позже решил сам стать артистом и забросил указанную блогерскую деятельность. Популярность его в значительной мере основана на скандальных выходках и высказываниях.

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