Российский рэпер и YouTube-блогер Моргенштерн ответил на предложение, чтобы он участвовал в «Евровидении»

Как, передает Politeka.net, накануне Муж певицы Валерии российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не видит смысла отправлять на конкурс группу Little Big. Он уверен, что если бы поехал Моргенштерн, то победа была бы гарантирована.

Моргенштерн уже отреагировал на такие слова. Его ответ был довольно лаконичный.

«Я готов ехать на «Евровидение». Раз**бу», - написал эпатажный рэпер в «Сторис» своего Инстаграм.

Прокомментировал горячую тему и Тимати. Об этом он написал в «Сторис» на своей странице в «Инстаграм».

«Поддерживаю кандидатуру Моргенштерна на «Евровидение». Его можно выиграть, и самое главное все есть: и ногти, и главный хит – «Пососи». Предлагаю поддержать петицию и открыть голосование», - написал рэпер.

Как сообщалось ранее оглушительную победу Моргенштерна на «Евровидении» спрогнозировал Пригожин.

«Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место», - заявил продюсер.

Напомним, Моргенштерн в образе арабского шейха впечатлил кадрами со своей любовницей: "Мой повелитель".

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