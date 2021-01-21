Российский рэпер и YouTube-блогер Morgenshtern привел в замешательство новой выходкой
Как передает Politeka.net, 22-летний исполнитель поделился любопытными кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как развлекается в стейк-хаусе Nusr-Et - ресторане в Дубае, принадлежащем всемирно известному турецкому шеф-повару Нусрету Гекче.
Последний снискал славу особенным методом солить блюда - через локоть. Теперь же, за определенную сумму, маэстро исполняет свой трюк перед желающими или показывает, как это делать, и гости пытаются сами.
Так, и Алишер Моргенштерн замахнулся перещеголять самого Нусрета, виртуозно присолив нарезанное мясо. В конце шеф-повар наколол кусочек на нож и скормил его довольному рэперу под крики в зале.
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Неожиданностью для певца стал счет за блюда и развлечения. Глядя в цифры, тот воскликнул, не сдерживая себя в выражениях: "Ну х..ня вообще на самом деле, я думал, будет больше! Х..ня полная вообще! Привет нищим!"
Добавим, свою первую известность Моргенштерн получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube. В 2020-м году российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звезд России до 40 лет 2020», в котором Алишер занял 21 строчку с общим доходом за год $1,5 млн.
Ранее мы рассказывали, как рэпер решил похвастаться дорогим авто, но что-то пошло не так. "Роллс-Ройс" возымел не столь сильный эффект на публику, как растолстевший вид самого Алишера.
"чет он жёстко начал набирать вес, осталось только дреды сделать"; "Не знаю как ролс ройс...Ну тебя видать уже забрало, и не отпустило😎👆🏻💥"; "Алишер, возвращайся в форму, а то растолстел", - отреагировали пользователи.
Напомним, скандальный Моргенштерн резко высказался о своем участии в "Евровидении", слов не подбирал