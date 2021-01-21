Співачка Ані Лорак зворушила теплим фото з 73-річною мамою Жанною Ліньковою

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, повернувшись з Росії в Україну

Кароліна прогулялася по морозному Києву, а також провела час разом з матір'ю. На чорно-білому фото жінки обіймаються в машині й тримаються за руки.

"Мамочка", - підписала фото зірка, додавши велике червоне серце.

На обличчях Кароліни й Жанни Василівни щирі посмішки - незважаючи на всі труднощі, які випали на долю обох.

Так, Лорак ніколи не приховувала свого важкого дитинства - голодного, за межею бідності. Мама була змушена віддати двох дітей (з трьох) в інтернат. Після розлучення жінка не могла одна прогодувати малят - спали на голому матраці, Кароліна носила одяг, що дісталася від старшого брата, а курка - була тільки у свята, й то не кожен раз.

В інтернаті дівчинка хоч і сумувала за батьками, однак, розуміла, чому ті так вчинили - не від хорошого життя. А думка, що мама і тато живі, завжди її підтримувала. Образи або злості на батьків у неї не було і немає. Кароліна провчилася в інтернаті до 7 класу.

"Пам'ятаю - я не дуже засмутилася. Мені навіть здалося, що інтернат - це прекрасне місце. Адже там мені й одяг стали давати, причому іноді навіть новий. З їжею теж було непогано...", - згадувала артистка.

Раніше ми повідомляли, Лорак показала, як радіє тому, що повернулася до Києва. Зірка колесила по місту в авто, в зручному вбранні - чорній толстовці та такого ж кольору кепці.

"Позитивний настрій при будь-якій погоді!", - коментувала вголос співачка.

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