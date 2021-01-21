Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, зворушила несподіваним постом

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівні кадри, на яких постала разом з покійним українським fashion- дизайнером Сергієм Єрмаковим, який одягав багатьох селебріті.

Невтішна Камалія, яку з Єрмаковим пов'язує багато теплих моментів, вилила душу в своєму пості. Незважаючи на важку хворобу дизайнера, його смерть все ж стала несподіванкою.

"Це останнє наше фото з Сергієм... Неначе частинку душі у мене відірвали😭! Днями збиралася приїхати до Сергія, стільки було планів на майбутнє! Хотіли обговорити майбутній показ і мої нові образи... Посмажити шашлик за нашою спільною традицією, посидіти за столом, поговорити про життя. Він так любив життя і творив, не зупиняючись, не дивлячись на хворобу і важкі обставини! Друг мій, як же мені тебе буде не вистачати! Ти назавжди залишишся в моєму серці і в своїх творіннях! Царство тобі небесне! Вічна пам'ять! Люблю! І буду завжди любити!", - не стримала емоцій Камалія.

Про смерть Єрмакова стало відомо 20 січня. Йому було всього 48 років, він хворів на діабет й в останні роки життя стрімко втрачав зір, а також пересувався на інвалідному візку.

Користувачі підтримали Камалію в коментарях:

"Подивилася Сергія сторінку, просто геній, таку красу міг творити тільки майстер! А які він душевні й щирі слова пише про жінок майже під кожним фото..."

"Царство Небесне... Перетиналися на показах з Сергієм кілька разів... талановита людина... дуже шкода"

"🙏як шкода, так зворушливо"

"Камалія, ви терзаєте серце, він в кращому світі, так треба для життя далі... у всіх були свої історії з Сергієм і кожен збереже в серці частку тепла, подаровану ним. Треба триматися і йти далі, земля пухом, Сергію 🙏"

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