Українська співачка Ірина Білик підкорила красою в стильному образі

Відома артистка не тільки активно займається творчою діяльністю, а й веде соцмережі, передає Politeka.net. Блондинка практично кожен день публікує кадри, якими радує своїх підписників.

Так, цього разу знаменитість опублікувала архівний знімок, на якому постала в красивій блузі з рюшами.

М'ятний колір блузи надавав образу особливої ніжності.

Також зірка одягла яскраву спідничку, яка стала шикарним акцентом.

Привертала увагу зачіска Ірини - коротке волосся з довгою чолкою, покладеної набік, через яку вона стала практично невпізнанною.

Артистка зробила макіяж з акцентом на красиві очі.

"Не питай, хто я для тебе...", - так було підписано фото раніше.

Оскільки зараз кадр в сторіс не зібрав багато лайків і коментарів, адже тут немає такої можливості, можна подивитися, що викладене два роки тому фото зібрало понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Яка ти красива так сильно люблю твої пісні) Я від Танюші", " ти дуже красива))", "ти кльова", "ви просто Божественна !і дуже красива ! Голос у вас як у ангела !😍😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍", "Вау", "❤❤❤❤❤я не можу підібрати слів що б Вас таку прекрасну описати", " Ірочка супер! Вже чекаю не дочекаюся квітень місяць)) коли почую Вас наживо на концерті!!! ❤ ️ ", "Яка ж~красива!моя улюблена співачка!",- написали тоді шанувальники.

Нагадаємо, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів:"мені не шкода".

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