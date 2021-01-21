Син співачки Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) похвалився свої новим творінням

Архип Глушко, нещодавно записав разом з мамою нову версію знаменитої пісні «Дельфін і русалка», передає Politeka.net.

Син Наташі Корольової і Тарзана показав свій портрет, який став обкладинкою синглу. Архип зображений крупним планом на червоному тлі.

«У цей унікальний день, 21 січня, 2021 року, 21 століття відбулася прем'єра нової пісні Дельфін і русалка на всіх платформах. Обов'язково слухайте і завантажуйте, тому що вийшла бомба! Хочу сказати спасибі, всім тим, хто допоміг створити цей хіт😁!» ,- написав новоспечений співак.

Відзначимо, фоловери Архипа засипали його компліментами.

"Архип, я тобою захоплююся) ти розумничка"," проникливо! Стильно! Мелодика, вірші, графіка - все дуже в тему!", "А у мене на дзвінку стоїть тепер ця пісня», «чекаємо нових пісень! У тебе своя ніша, дуже талановитий", "Супер", " Браво, Архип! Ждем чекаємо нових шедеврів❤️❤️❤️", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, в новій композиції співається про те, що дельфін і русалка залишилися разом і щасливі. Показово, що оновлена версія пісні була опублікована в день народження колишнього чоловіка співачки Ігоря Ніколаєва.

Нагадаємо, що розповніла Корольова приголомшила видом в купальнику, зірку просто не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова злягла після втечі від Тарзана.

Також Politeka писала, що Корольова, яка втекла від Тарзана, пустилася у всі тяжкі прямо в машині.