Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) похвастался свои новым творением

Архип Глушко, недавно записал вместе с мамой новую версию знаменитой песни «Дельфин и русалка», передает Politeka.net.

Сын Наташи Королевой и Тарзана показал свой портрет, который стал обложкой сингла. Архип запечатлен крупным планом на красном фоне.

«В этот уникальный день, 21 января, 2021 года, 21 века состоялась премьера новой песни Дельфин и русалка на всех платформах. Обязательно слушайте и скачивайте, потому что получилась бомба! Хочу сказать спасибо, всем тем, кто помог создать этот хит😁!», - написал новоиспеченный певец.

Отметим, фолловеры Архипа засыпали его комплиментами.

«Архип, я тобой восхищаюсь) ты умничка», «Проникновенно! Стильно! Мелодика, стихи, графика - все очень в тему!», «А у меня на звонке стоит теперь эта песня», «Ждем новых песен! У тебя своя ниша, очень талантлив», «Супер», "Браво, Архип! 👏👏👏🔥🔥🔥 Ждём новых шедевров ❤️❤️❤️", - пишут в комментариях.

Отметим, в новой композиции поется о том, что дельфин и русалка остались вместе и счастливы. Показательно, что обновленная версия песни была опубликована в день рождения бывшего мужа певицы Игоря Николаева.

Напомним, что Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать.

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