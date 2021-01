Відома співачка Настя Каменських поділилася кадрами зі спортзалу, в якому приводить фігуру в порядок

Настя Каменських привертає увагу шанувальників до себе завдяки різним витівкам і постійним новим фотосесіям, кадри з яких показує в Instagram. Не забуває при цьому Настя приділяти увагу своїй головній темі-фото зі спортзалу або особисті селфі з тренувань.

Каменських мріяла схуднути з дитинства, адже навіть тоді була досить росла і міцна. А ось із зайвими кілограмами зірка з часом так і не змирилася, після того, як навіть родичі помітили, що Настя стала набирати багато зайвого.

Заради схуднення зірка повністю змінила свій спосіб життя. Як видно на фото, скинувши двадцять кілограм, Настя відчуває себе відмінно. Також Настя змінила раціон в цілому, вона не їсть солодке, вершкове масло, як і солодощі і булочки.

"Я їм о 7 ранку, потім о 10:00 у мене другий сніданок. О першій годині дня обід, потім о 16: 00-другий обід. І вже в останній раз за день я їм о 7 годині вечора, – розповіла співачка про свій графік харчування і додала: - спати я лягаю о 21:30», - повідомляла в Instagram зірка.

Нагадаємо, на нових фото співачка в черговий раз з гордістю продемонструвала підтягнуті форми і худі ніжки після відпустки. Його, як відомо, зірка провела з чоловіком на Мальдівах. Навіть там вона вставала рано вранці і відправлялася на пробіжку – це одне з правил співачки.

У вільній сорочці в клітку і рваних джинсах з стирчать кишенями співачка виглядала дуже навіть спокусливо, порадувавши фанатів:

«Яка красииииивая, Нааасть❤️; Яка ви красива ❤️; ти з ким билася, у тебе все пошматоване; 😻красуня; A reply from you ❤️🙈; Красуня і незвичайна дівчина Анастасія Каменських; животик вже готовий до цього); Гарненька💟; Ось це стегна соковиті😍; Anyway destination🤗; всі розкішно і стильно😀; Хороша) визначено ідеальна стала».

