Известная певица Настя Каменских поделилась кадрами из спортзала, в котором приводит фигуру в порядок

Настя Каменских привлекает внимание поклонников к себе благодаря различным выходкам и постоянным новым фотосессиям, кадры из которых показывает в Инстаграм. Не забывает при этом Настя уделять внимание своей главной теме – фото из спортзала или личные селфи из тренировок.

Каменских мечтала похудеть с детства, ведь даже тогда была довольно рослая и крепкая. А вот с лишними килограммами звезда со временем так и не смирилась, после того, как даже родственники заметили, что Настя стала набирать много лишнего.

Ради похудения звезда полностью сменила свой образ жизни. Как видно на фото, сбросив двадцать килограмм, Настя чувствует себя отлично. Также Настя сменила рацион в целом, она не ест сладкое, сливочное масло, как и сладости и булочки.

«Я ем в 7 утра, затем в 10:00 у меня второй завтрак. В час дня обед, потом в 16:00 – второй обед. И уже в последний раз за день я ем в 7 часов вечера, – рассказала певица о своем графике питания и добавила: – Спать я ложусь в 21:30», - сообщала в Инстаграм звезда.

Напомним, на новых фото певица в очередной раз с гордостью продемонстрировала подтянутые формы и худые ножки после отпуска. Его, как известно, звезда провела с мужем на Мальдивах. Даже там она вставала рано утром и отправлялась на пробежку – это одно из правил певицы.

В свободной рубашке в клетку и рваных джинсах с торчащими карманами певица выглядела очень даже соблазнительно, порадовав фанатов:

«Какая красииииивая, Нааасть❤️; Какая вы красивая ❤️; ты с кем дралась, у тебя все порванное; 😻красотка; A reply from you ❤️🙈; Красавица и необыкновенная девушка Анастасия Каменских; животик уже готов к этому); Красивенькая💟 ух какие бедра; Вот это ляжки сочные😍; Anyway destination🤗; все роскошно и прелестно😀; Хорошая) определенно идеальна стала».

