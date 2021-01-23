Співачка і екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва розкрила, що любить вранці

Струнка красуня похвалилася фігурою під час танцю, передає Politeka.net. Знаменитість опублікувала розмите фото, на якому стрибає й отримує заряд позитиву.

Надя одягла коротенький топік, який оголив її гарний прес. Зверху вона одягла кофту, розкривши її для більшого ефекту.

Також співачка "танцювала" в джинсах на високій посадці, що обтягнули її струнку фігурку.

У пості Дорофєєва розповіла про те, що любить на сніданок.

"Ранок добрий)

Ловіть мої топ-3 улюблених сніданки 👇 🏻

Вівсяна каша ( з лохиною, бананом, зовсім трохи меду і ягоди годжі) Шакшука Тост з авокадо, лососем і яйцем. ⠀

А у вас що, як? що любите? Пишіть свої топ-3👇 🏻", - написала артистка.

За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Аналогічно ❤️", " кава і повітря 😂", " Сирникиии

Омлет з авокадо і лососем. Ну і вівсянка", " я їм бутери з ковбасою або з маслом, по-бомжатськи)))", "Що таке Шакшука?😂 ", "Доброго ранку 🥳 А я давно вже снідаю фруктами і відчуваю себе відмінно ))) ", "Вівсянка-це реально дуже круто. Смачно, а головне корисно🤤", "Люблю коли сніданок є. Просто є😂 😂", " засмага такий😍 🔥"," вівсяна каша( з тунцем і плавленим сиром)", "гарнааа", "Надя, ти дуже красива 😍", "🔥красуня❤️", "від цих фоток така домашня атмосфера виходить", "якщо я скажу, що люблю все підряд, то це піде?😂 🤤 😋 ",- написали користувачі мережі.

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