Певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева показала, как она отрывается по вечерам

Короткое видео было опубликовано в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, украинская певица Надя Дорофеева показала, как она водит автомобиль в одном домашнем халате и тапочках.

Судя по кадрам, певица в компании подруги на автомобиле решила отправиться "на поиски" селедки.

"За селедкой. Конечно же. Зачем я еще могу на ночь глядя ехать.. За селедкой", - заявила Надя Дорофеева на коротком видеоролике, опубликованном в Instagram Stories.

Позже певица опубликовала фото, на котором видно, как она балуется язычком, а на следующем кадре - звезда стоит рядом с машиной и с серьезным лицом с кем-то разговаривает по телефону.

"Дело сделано. Сельдь куплена. Можете спать спокойно", - говорится в подписи к фотографии.

Ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева после возвращения домой с отдыха перекрасилась из блондинки в приближенный к натуральному темно-русый цвет.

Поклонники тут же отреагировали на пост знаменитости.

«И впереди нас ждёт очень много от DOROFEEVA. Год начинается с новым началом», «такая красивая прям не могу», «2021 будет однозначно лучше», «Как можно быть такой красивой?», «Какая красивая мадемуазель», - пишут люди.

Напомним, Надя Дорофеева с новой стрижкой ошеломила цветом волос

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