Певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева раскрыла, что любит по утрам

Стройная красотка похвасталась фигурой во время танца, передает Politeka.net. Знаменитость опубликовала размытое фото, на котором прыгает и получает заряд позитива.

Надя надела коротенький топик, который оголил ее красивый пресс. Сверху она надела кофту, распахнув ее для большего эффекта.

Также певица "плясала" в джинсах на высокой посадке, обтянувших ее стройную фигур.

В посте Дорофеева рассказала о том, что любит на завтрак.

"Утро доброе)

Ловите мои топ-3 любимых завтрака👇🏻

Овсяная каша ( с голубикой, бананом, совсем чуть-чуть мёда и ягоды годжи) Шакшука Тост с авокадо, лососем и яйцом. ⠀

А у вас чё, как? что любите? Пишите свои топ-3👇🏻", - написала артистка.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Аналогично ❤️", "Кофе и воздух 😂", "Сырникииии

Омлет с авокадо и лососем. Ну и овсянка", "Я ем бутеры с колбасой или с маслом ,по-бомжатски)))", "Чё такое Шакшука?😂", "Доброе утро 🥳 А я давно уже завтракаю фруктами и чувствую себя отлично ))) ", "Овсянка-это реально очень круто. Вкусно, а главное полезно🤤", "Люблю когда завтрак есть. Просто есть😂😂", "Загар такой😍🔥", "Овсяная каша( с тунцом и плавленым сыром)", "Красиваяяяяяяя", "Надя, ты очень красивая 😍", "🔥Красотка❤️", "от этих фоток такая домашняя атмосфера исходит", "Если я скажу, что люблю всё подряд, то это пойдет?😂🤤😋", - написали пользователи сети.

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