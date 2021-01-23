Відома модель Інна Горячковська показала ефектні образи, захоплюючи фанатів

На фото Інна позує в купальнику біля автомобіля. Гарячковська була мокрою, а в руках тримала ганчірку. Зірка вирішила помити машину, хвалячись пишним бюстом, який був практично не прикритий. Кадр вийшов дуже запальним і спокусливим, адже форми у моделі виглядають ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На іншому фото дівчина вже сиділа за столом поруч з келихом. Інна була в наряді з великим декольте, доповнивши образ прикрасою на голові. Величезний бюст прямо випирав з вбрання, тому кадр вийшов дуже гарячим.

Також на колажі були інші фото, де Горячковська не соромилася показати себе.

Фанати поставили майже 100 лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку радують компліментами:

"О, мій бог, виглядає привабливо"," дуже красиво"," красива спокуслива милашка"," ти красива, чудова, чудова"," таке красиве спокусливе тіло, Інна"," Ти виглядаєш приголомшливо і чудово, ти ангельська красуня".

Ми повідомляли, що відома українська плюс-сайз модель Інна Горячковська продемонструвала свої форми під час гри в боулінг.

На опублікованих кадрах українка показала майстерність гри в боулінг. Одягнувшись в коротку обтягуючу сукню модель повправлялася зі снарядом.

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