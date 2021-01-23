Героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина здивувала кадрами
Зірка "побешкетувала" під час того, як на неї направили камеру, передає Politeka.net. Артистка зараз бере участь у зйомках нового серіалу.
Мішина ділиться кадрами, зробленими на знімальному майданчику під час процесу.
Новий серіал розповідає про лікарів швидкої допомоги.
Так, зірка розмістила у своєму сторі нові кадри, на яких вона у формі медика присіла на диван позаду до своєї колеги і "побешкетувала", розстебнувши їй кофту. При цьому очі Мішиної просто іскрилися, а музика на тлі створювала романтичну атмосферу.
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Інший колега також посміхнувся в камеру. Відео вийшло забавним, налаштовуючи на позитивний настрій.
Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторі немає такої можливості. Можливо, зірці написали багато повідомлень в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина виконала головну роль в зазначеному серіалі.
Зірка розповіла, що довгий час вивчала цю професію.
Артистка розповіла, що зніматися було нелегко, адже порушувалися різні теми: наркомани, трупи, перестрілки (сценарій багатий), але в той же час жваво і весело, бо багато людей не давали занудьгувати.
Однією зі складнощів серіалу став скажений ритм. Через величезну кількість сцен, переробки досить складно було зберігати здоровий глузд і грамотність мови.
Користувачі мережі розповіли, що з нетерпінням чекають виходу серій.
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