Героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина здивувала кадрами

Зірка "побешкетувала" під час того, як на неї направили камеру, передає Politeka.net. Артистка зараз бере участь у зйомках нового серіалу.

Мішина ділиться кадрами, зробленими на знімальному майданчику під час процесу.

Новий серіал розповідає про лікарів швидкої допомоги.

Так, зірка розмістила у своєму сторі нові кадри, на яких вона у формі медика присіла на диван позаду до своєї колеги і "побешкетувала", розстебнувши їй кофту. При цьому очі Мішиної просто іскрилися, а музика на тлі створювала романтичну атмосферу.

Інший колега також посміхнувся в камеру. Відео вийшло забавним, налаштовуючи на позитивний настрій.

Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторі немає такої можливості. Можливо, зірці написали багато повідомлень в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина виконала головну роль в зазначеному серіалі.

Зірка розповіла, що довгий час вивчала цю професію.

Артистка розповіла, що зніматися було нелегко, адже порушувалися різні теми: наркомани, трупи, перестрілки (сценарій багатий), але в той же час жваво і весело, бо багато людей не давали занудьгувати.

Однією зі складнощів серіалу став скажений ритм. Через величезну кількість сцен, переробки досить складно було зберігати здоровий глузд і грамотність мови.

Користувачі мережі розповіли, що з нетерпінням чекають виходу серій.

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