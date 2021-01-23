Героиня шоу «Холостячка», актриса Ксения Мишина удивила кадрами

Звезда "пошалила" во время того, как на нее направили камеру, передает Politeka.net. Артистка сейчас принимает участие в съемках нового сериала.

Мишина делится кадрами, сделанными на съемочной площадке во время процесса.

Новый сериал рассказывает о врачах скорой помощи.

Так, звезда разместила в своем стори новые кадры, на которых она в форме медика присела на диван позади к своей коллеги и "пошалила", расстегнув ей кофту. При этом глаза Мишиной просто искрились, а музыка на фоне создавала романтическую атмосферу.

Другой коллега также улыбнулся в камеру. Видео вышло забавным, настраивая на позитивный настрой.

Видео не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в стори нет такой возможности. Возможно, звезде написали много сообщений в личной переписке.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина исполнила главную роль в указанном сериале.

Звезда рассказала, что долгое время изучала эту профессию.

Артистка рассказала, что сниматься было нелегко, ведь затрагивались разные темы: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали заскучать.

Одной из сложностей сериала стал бешеный ритм. Из-за огромного количества сцен, переработки довольно сложно было сохранять здравость ума и грамотность речи.

Пользователи сети рассказали, что с нетерпением ждут выхода серий.

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