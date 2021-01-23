Ресторатор і суддя популярного кулінарного шоу ""МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вбрався в кольори українського прапора

Про це свідчить кадр, який відомий шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Так, Ектор попозував в синій толстовці і жовтому шарфі сидячи на дивані зі своєю улюбленицею, собачкою на прізвисько Лупіта.

Задоволений Хіменес Ласкаво обійняв свого домашнього вихованця, при цьому собачка виглядала грізно, що не дивно, так як знімок був зроблений з самого ранку і тварина, як пояснив шеф-кухар, ще не виспалася.

« Сьогодні я в національних кольорах 💙💛



А Лупіта ще ніяк не розкриє сонні очі. Ви жайворок чи сова? Ставте в коментарях 🦉 чи 🕊 і подивимось, кого тут більше ⬇️ ️",- написав він.

Фолловери почали коментувати останнє фото, розповідаючи, хто вони по натурі-жайворонок або сова.

Відзначимо, що ресторатор досить часто показує себе в компанії своєї улюблениці. Не так давно він попозував оголений в ліжку зі своєю Лупітою.

"Пора повертатися до роботи після гучних свят 🎄важко перебудувати свій графік і покинути межі ліжка 🛌", - повідомив він.

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