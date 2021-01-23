Відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала свій новий лук в стильному образі

Звичайно, знаменитість, не могла не поділитися аматорським фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Як видно, для прогулянки Соня вибрала чорну шкіряну куртку, оброблену рожевим хутром. Під низ вона одягла блузку з великим бантом на шиї, а також чорні штани. Своє вбрання Плакидюк доповнила маленькою сумочкою у формі скриньки на ланцюжках, яку вона тримала в одній руці, а в інший телефон, щоб відобразити себе в дзеркалі.

Туго затягнуте волосся, обруч на голові і витончений макіяж довершували стильний образ зірки.

Вдале поєднання рожевого і чорного в одязі дуже сподобалося фанатам Плакидюк, вони відзначили, що в цьому вбранні Соня виглядає по-справжньому стильно.

"Поєднання рожевого і чорного😍 😍 😍красуня👍 👍 👍", " Ох і Соня 🔥 🔥 🔥 🔥 вогнище🔥", "бомбезна", "Я люблю тебе", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що українська фешн-фотограф і суддя проекту «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк спокусила красою в обтягуючому гольфі.

Зірка цього разу вирішила зробити селфі, надівши чорний гольф, який обтягнув її пишні груди, а зверху модель накинула чорну куртку з капюшоном.

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