Український співак Віталій Козловський показав, чим може пишатися
Артист нерідко демонструє свої м'язи у всій красі, пише Politeka.net. По ідеальному підкачаному тілу видно, що Віталій багато часу проводить у спортзалі.
Такими м'язами не гріх блиснути перед прихильницями. Тому цього разу співак опублікував красиве фото з відпочинку, на якому демонструє результати наполегливих тренувань - на заздрість всім.
Козловський повис на перекладині, встановленій між каменів.
Артист був в одних помаранчевих плавках. Він, посміхаючись, показував ідеальний прес і підкачані руки з ногами.
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Фото було опубліковано в сторіс Instagram і вражало своєю ідеальністю.
Співак висів перед камерою верх ногами, що додавало знімку дивовижної ефектності.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, артиста засипали приємними словами в особистому листуванні.
Нагадаємо, Віталій Козловський народився у березні 1985 року у Львові в простій родині електрика і бухгалтера. Батьки дали свободу вибору майбутньої професії йому і його сестрі Олені.
З ранніх років Віталія цікавила творчість. Тоді майбутній артист разом з сестрою дивилися передачу «Ранкова зірка» і наслідували юним артистам з екрану.
Пізніше Козловський записався в хор і танцювальну студію при школі. Він виступав на шкільних вечорах і став зіркою місцевого масштабу.
Перший крок до справжньої слави був зроблений в 2002 році, коли Віталій переміг у телевізійному конкурсі "Караоке на Майдані" з піснею «Вона».
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