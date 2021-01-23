Український співак Віталій Козловський показав, чим може пишатися

Артист нерідко демонструє свої м'язи у всій красі, пише Politeka.net. По ідеальному підкачаному тілу видно, що Віталій багато часу проводить у спортзалі.

Такими м'язами не гріх блиснути перед прихильницями. Тому цього разу співак опублікував красиве фото з відпочинку, на якому демонструє результати наполегливих тренувань - на заздрість всім.

Козловський повис на перекладині, встановленій між каменів.

Артист був в одних помаранчевих плавках. Він, посміхаючись, показував ідеальний прес і підкачані руки з ногами.

Фото було опубліковано в сторіс Instagram і вражало своєю ідеальністю.

Співак висів перед камерою верх ногами, що додавало знімку дивовижної ефектності.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, артиста засипали приємними словами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Віталій Козловський народився у березні 1985 року у Львові в простій родині електрика і бухгалтера. Батьки дали свободу вибору майбутньої професії йому і його сестрі Олені.

З ранніх років Віталія цікавила творчість. Тоді майбутній артист разом з сестрою дивилися передачу «Ранкова зірка» і наслідували юним артистам з екрану.

Пізніше Козловський записався в хор і танцювальну студію при школі. Він виступав на шкільних вечорах і став зіркою місцевого масштабу.

Перший крок до справжньої слави був зроблений в 2002 році, коли Віталій переміг у телевізійному конкурсі "Караоке на Майдані" з піснею «Вона».

Нагадавши, красунчик Козловський в одних шортах похвалився м'язами на морозі: "сміливець!"

Як повідомляла Politeka, Козловський розстебнув сорочечку, змусивши прихильниць верещати від захвату: "Маестро"

Також Politeka писала, що Монатік, Дантес і Влад Яма показали всю свою міць в одних трусах, топ жарких фото: "Ммм, яке тіло"