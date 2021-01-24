Стриптизер Тарзан порадував публіку свіжим фото після примирення з дружиною, співачкою Наташею Корольовою
Як передає Politeka.net, 50-річний Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram новий знімок, на якому вони з дружиною позували на курорті.
"Всім миру та позитиву! 😃", - підписав соковитий кадр Тарзан.
Так, у них у обох був пляжний вигляд: капелюхи, сонцезахисні окуляри, однакового забарвлення (але з відмінним принтом) сині сорочки. І стриптизер, і співачка щасливо посміхалися, а остання ще й показувала пальцями жест "мир".
Помітно, що Корольова була без косметики, блиснувши своєю натуральною красою. Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
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Раніше ми повідомляли, Тарзан у своїх "сторіз" здивував пристрасним кадром з дружиною. Вони обидва обіймалися, а внизу артист "домалював" вогонь - прям аж запалали любов'ю один до одного. Судячи з усього, це фото було зроблено в Африці під час зйомок реаліті-шоу "Плем'я" за участю Корольової. Тут якраз і відбулося їх з Глушком примирення після його скандальної зради.
Нагадаємо, співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Королеву про пощаду
А ще Politeka повідомляла, що окриленого примиренням з Наташею королевою Тарзана присоромили за дивні забави