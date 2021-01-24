Американська фітнес-модель Ана Чері у білому бікіні і сорочці прогулялася на пляжі

Ана є відомим фітнес-тренером, тому Instagram раніше вела саме в спортивному стилі – ділилася кадрами з тренувань, записувала відео і хвалилася спортивною фігурою. Після того, як дівчина стала популярна, вона вирішила показувати більше знімків зі своїм тілом і зайнялася рекламою бікіні та одягу для тренувань.

Як видно на одному з фото, в білому бікіні і зі спущеною сорочкою на пляжі, Чері вирішила прогулятися на узбережжі і показати за одне своє засмагле тіло, яким так пишається. Завдяки постійним тренуванням, Ана запевняє, що у неї немає необхідності в дієтах, їй досить правильно харчуватися.

Варто відзначити, що дівчина багато уваги приділяє своєму раціону, часто п'є вітаміни і не любить розповідати про те, чи робила уколи краси, хоча її про це часто запитують.

"А нижню білизну де?; Красиво💞; простий образ, красива розумна красива жінка; ідеальна леді; сподіваюся, не помилився, але повинно було бути це💥; Малятко ти на 100% красива жінка💥; ❤ ️ де елегантна жінка досконала красива❤️; Бікіні красуня😍; дуже гарячий бікіні», - пишуть користувачі.

Завдяки роликам і рекламі, фітнес-тренер швидко перетворилася на фітнес-модель. Тепер Чері показує різні фото, зроблені або в білизні, або в купальниках, а також спортивному одязі. Будинки, як видно по кадру, також не обходиться без пікантних деталей в образах.

Позуючи для фото, Ана має намір приспустила штани і посвітила білизною ніжно-коралового відтінку. А для більшої родзинки, Чері також розстебнула верхні гудзики крихітної майки, яка не приховала її бюст. Окуляри надали моделі образу пустотливий вчительки, що помітили фанати.

Нагадавши, Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей

А ще Politeka писала, що Ана Чері покрутила "горішком" перед дзеркалом в тісних лосинах

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері задала спеку, випнувши рум'яні "булочки" на тренуванні