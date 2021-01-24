Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе в райському місці

На фото Санта позує в червоному бікіні, лежачи на узбережжі океану. Зірка лежала спиною до камери, хвалячись засмагою і пружними сідницями. Ніжки Санти були частково у воді, але це зовсім не бентежило красуню. Волосся співачка залишила розпущеним, а руку витягнула вперед. Кадр вийшов сонячним і невимушеним, адже артистка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Ви чарівна, гарного відпочинку"," Красиво і ідеально", " яка ви класна. Я маю на увазі щира, добра, мила", "це ідеальний відпочинок", "Кайф", "чарівно", "космічно красива", "як же красиво і гармонійно", "навколо одна краса", "дуже навіть непогано", "Богиня краси", "шикарна Санта".

Ми писали, що колишня солістка ВІА Гри і переможниця " Танців з зірками» Санта Дімопулос показала розповнілу фігуру в купальнику.

"Так, після танців я дуже поправилася, але потихеньку буду зараз приходити у форму", - заявила співачка, красуючись перед дзеркалом в червоних шортах і чорному міні-топі.

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