Прийомна дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе на відпочинку
На фото Наташа здалася в бікіні і сорочці, яку залишила розкритою. Зірка стояла біля балонів з киснем. Поруч можна побачити і сина Потапа-Андрія. Хлопчик був у сорочці і шортах і стояв біля старшої сестри. Як можна зрозуміти, Зоряна сім'я зібралася пірнати і готує обладнання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Щастя", - написала дівчина під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай дівчину засипають компліментами:
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"Дівчина з сім'ї Кардашьян", "кожен раз ти все спекотніше", "Боже мій", "фігура бомба", "Нам теж дуже подобається як ти виглядаєш", "Ну така красива", "Ну круто, фантастика", "Приголомшлива", "яка ж фігура", "цей куточок став райським тільки після появи в ньому такої красуні".
Ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася результатом посилених тренувань.
У кадрі Наташка відображена з телефонів в руці. Вона фотографую себе в дзеркалі. На ній одягнений спортивний наряд, який максимально обтягує всі опуклості блондинки.
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