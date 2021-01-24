Актриса Ксенія Мішина відверто розповіла про те, яких зусиль докладала протягом останніх років для самовдосконалення

Як передає Politeka, про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

Так, на сторінці актриси з'явився пост про її довгий та складний шлях до самовдосконаленняя.

"За останні роки я багато удосконалювалася. Це не легко. Перш за все, тому що потрібно подивитися правді в очі і прийняти те, що відбувається з тобою - це для тебе. Дуже легко звинувачувати в своїх нещастях всіх кого завгодно. Батьків за дитячі травми, чоловіків, друзів, колег по цеху і т.д. І на шляху до зростання перше питання, яке задається собі: з чого почати, адже я нічого в цьому не мислю? І взагалі спасибі хоч за розуміння, що потрібно щось виправляти", - написала вона.

Вона наголосила, що для вирішення проблеми необхідно звертатись до експертів.

"Далеке минуле нам вселило, що потреба в допомозі експертів і психотерапевтів означає, що ти псих! Але це велика помилка. Я називаю таких людей провідниками. Назустріч до себе, до покладів підсвідомості", - зазначила Мішина.

Актриса розповіла, що саме від психотерапевта дізналась про руйнівну силу образи. Саме образа, за словами Мішиної, може "з'їдати" людину зсередини так сильно, що це може навіть відбитись на стані здоров'я.

"Наша реакція на те, що відбувається, це єдине, чим ми дійсно управляємо. Так що вибирайте лише те, що точно принесе вам і всім іншим благо! Мій рецепт: мрії, натхнення, вдячність і любов", - написала вона.

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