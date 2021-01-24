Актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о том, какие усилия прилагала на протяжении последних лет для самосовершенствования

Как передает Politeka, об этом она написала на своей странице в соцсети.

Так, на странице актрисы появился пост о ее долгом и сложном пути к самосовершенствованию.

"За последние годы я много совершенствовалась. Это не легко. Прежде всего, потому что нужно посмотреть правде в глаза и принять то, что происходит с тобой - это для тебя. Очень легко обвинять в своих несчастьях всех кого угодно. Родителей за детские травмы, мужчин, друзей, коллег по цеху и т.д. И на пути к росту первый вопрос, который задается себе: с чего начать, ведь я ничего в этом не смыслю? И вообще спасибо хоть за понимание, что нужно что-то исправлять", - написала она.

Она подчеркнула, что для решения проблемы необходимо обращаться к экспертам.

"Далекое прошлое нам внушило, что потребность в помощи экспертов и психотерапевтов означает, что ты псих! Но это большая ошибка. Я называю таких людей проводниками. Навстречу к себе, к залежам подсознания", - отметила Мишина.

Актриса рассказала, что именно от психотерапевта узнала о разрушительной силе обиды. Именно обида, по словам Мишиной, может "съедать" человека изнутри так сильно, что это может даже отразиться на состоянии здоровья.

"Наша реакция на то, что происходит, это единственное, чем мы действительно управляем. Так что выбирайте лишь то, что точно принесет вам и всем остальным благо! Мой рецепт: мечты, вдохновение, благодарность и любовь", - написала она.

Напомним, что избранник Мишиной Александр Эллерт рассказал, что было фикцией в "холостячке": "Видно было сразу..."

Как сообщала Politeka, Ксению Мишину с Эллертом заклевали из-за копирования жены "Холостяка" Добрынина: "что за бред...»