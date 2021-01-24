Актриса Ксенія Мішина показала, як розважається з Олександром Еллертом і своїм сином

Як передає Politeka.net, відповідні кадри колишня головна "Холостячка" країни опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з підпису на відео, пара знаходиться в одному з готелів Одеси.



На опублікованих кадрах Мішина з сином Платоном і Олександром Еллертом



"Мій син завжди приймає джакузі в кепках", - заявила Мішина на відео, збентеживши хлопчика.

Вже на наступному відео Мішина показала свого коханого, який грав з її сином.

"Балдьожники мої", - сміючись сказала Ксенія.



Судячи з відео, Платон вже звик до Олександра Еллерта.



Варто відзначити, що Ксенія неодноразово говорила, що саме Платон є головною людиною в її життя. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що випробувала неймовірні почуття, коли дізналася, що у неї під серцем з'явилося нове життя.

З моменту народження Платона жоден день не проходить без поцілунків, обіймів і ніжності.

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