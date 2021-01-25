Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе на прогулянці по пляжу

На фото Санта позує в міні-бікіні, яке майже не приховало пишні форми зірки. Красуню знімали ззаду, тому на фото можна побачити пружні сідниці і прекрасні ніжки Дімопулос. Співачка зовсім не бентежилася і хвалилася ідеальною засмагою, роблячи знімок максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ну яка ж шикарна дівчина", "Фото бомба", "Ого, який загар", " Приголомшлива ти. Приголомшливий вид", "Раское фото", " найкраще фото в моїй стрічці сьогодні. Чудова Санта", " Знову Мальдіви...все на Мальдіви", "як же це красиво", "Шоколадка", "як дельфінчик", "шоколадна русалка", "яка ж ви космічна", "Просто земний рай", "Так довго теж нереально", "Ух Санта, ах Санта".

Ми писали, що екс-учасниця " ВІА Гри "і переможниця шоу" Танці з зірками " Санта Дімопулос похвалилася, де жила під час відпустки.

Санта Дімопулос прогулялася по будинку в жовтому купальнику, який засвітила у відображенні дзеркала. Вона показала спальню, де стоїть величезне ліжко з балдахіном, а потім вийшла на простору дерев'яну терасу з обіднім столом, диваном, шезлонгами і м'якою гойдалкою.

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А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" блиснула ідеальною засмагою в бікіні

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