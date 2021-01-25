Известная певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя на прогулке по пляжу

На фото Санта позирует в мини-бикини, которое почти не скрыло пышные формы звезды. Красотку снимали сзади, поэтому на фото можно увидеть упругие ягодицы и прекрасные ножки Димопулос. Певица совсем не смущалась и хвасталась идеальным загаром, делая снимок максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ну какая же шикарная девушка", "Фото бомба", "Ого, какой загар", "Потрясающая ты. Потрясающий вид", "Раское фото", "Лучшее фото в моей ленте сегодня. Великолепная Санта", "Опять Мальдивы...все на Мальдивы", "Как же это красиво", "Шоколадка", "Как дельфинчик", "Шоколадная русалка", "Какая же вы космическая", "Просто земной рай", "Так долго тоже нереально", "Ух Санта , ах Санта".

Мы писали, что экс-участница "ВИА Гры" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвалилась, где жила во время отпуска.

Санта Димопулос прогулялась по дому в желтом купальнике, который засветила в отражении зеркала. Она показала спальню, где стоит огромная кровать с балдахином, а затем вышла на просторную деревянную террасу с обеденным столом, диваном, шезлонгами и мягкой качелей.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" раздразнила мокрым телом без одежды

А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" сверкнула идеальным загаром в бикини

Также Politeka сообщала, что крошка-дочь Санты Димопулос из "Танців з зірками" впечатлила видом на Мальдивах



