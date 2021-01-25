Відома співачка і модель Тетяна Котова, яка була солісткою гурту "ВІА Гра", розповіла про 25 січня

На фото Тетяна позує в білому халаті, сидячи на ліжку. Зірка підняла трошки одну ніжку, частково засвітивши сідниці. Білизни на красуні не було, але це дівчину зовсім не бентежило. Волосся у Котової залишилися розпущеним, а дивилася співачка в камеру, посміхаючись і заманюючи до себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З дитинства обожнюю 25 січня.

І хочу привітати з Тетяниним днем кожну Танечку.

Знай, що ти гідна всього найкращого, найщиріших побажань. Пурхай, як пташка, від щастя і любові", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка гарна фотографія, Танечка, продовжуй удосконалюватися і розвиватися!", "Яке шикарне фото вийшло, виглядаєте, звичайно, чудово"," а я хочу вас привітати з цим чудовим святом, і всіх Танечек так само вітаю"," шикарні ноги Тетяна", " Супер. Чарівна посмішка. Молодець".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова похвалилася відпочинком на яхті, який проводила разом з сестрою, Ксенією.

На першому кадрі купальник обтягнув розкішну фігуру зірки і трохи оголив пишні принади. Прикраси спускаються від потилиці до грудей і надали акценту настільки зухвалому образу.

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