Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе
На фото Котова позирует в голубом купальнике, сидя на кровати у моря. Звезда развернулась спиной, сверкая идеальными полушариями. Волосы Татьяна оставила распущенными, покрыв их только платком от солнца. Звезда хвасталась загорелым телом и упругими ягодицами, делая кадр очень соблазнительным. Об этом пишет Poiliteka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"У девушек не бывает лишнего веса. Это всё дополнительные места для поцелуев", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
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"Идеальная", Какая красивая фигура у тебя, солнце,песочные часики", "Здорово, умница! И вообще, хорошего человека должно быть много!!", "А ведь это да , нужно почаще говорить себе", "Да, великолепные слова, фотография Просто огонь", "Ой, как красиво ты сказала. на самом деле хочу также думать о себе".
Мы писали, что известная певица и модель Татьяна Котова предстала в заманчивом образе.
На Татяне было легкомысленное белое платье в красный горошек, певица сидит, широко расставив ноги, плечи звезды обнажены. Довершает ее образ стильные косынка, повязанная на голове.
Напомним, игривая экс-ВИА Гра Котова в смелом купальнике показала, как умеет соблазнять
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